Явка на выборах президента на 10 утра по мск составила 16,55%

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 90 в Москве. 18 марта 2018

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 90 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 10.00 по московскому времени составила 16,55%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"На 10.00 мск явка на 2000 год — 6,36%, 2004 год — 8,01%, 2008 год — 8,94%, 2012 год — 6,53%, 2018 год — 16,55%",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

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