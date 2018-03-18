На Украине националисты заявили о блокировке российских дипучреждений

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Украинские националисты из "Свободы", "Правого сектора"* и "Национального корпуса" заявили, что блокируют российские дипломатические учреждения на Украины в связи с голосованием на выборах президента РФ, сообщает в воскресенье пресс-служба "Свободы".

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

"Объединенные силы националистов — "Свобода", "Правый сектор"*, "Национальный корпус", ОУН*, "С14" и другие начали блокирование дипломатических представительств государства-агрессора в Украине в связи с выборами президента", — говорится в сообщении.

В партии заявили, что пикеты националистов проходят в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Блокировка началось в восемь часов и продлится до закрытия избирательных участков, заявили в "Свободе".

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В РФ заявили, что возмущены ситуацией с голосованием россиян на Украине, назвали ее грубейшим нарушением норм международного права.

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