В Лондоне и Эдинбурге началось голосование на выборах президента России

ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости. Избирательные участки в Великобритании, расположенные в российском посольстве в Лондоне и в генеральном консульстве РФ в Эдинбурге, открылись в 8.00 по местному времени (11.00 мск) для голосования на выборах президента России.

Участки будут работать до 20.00 (23.00 мск). Граждане РФ могут проголосовать, имея при себе российский гражданский, заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

Из-за высылки 23 дипломатов РФ из Британии российскому диппредставительству пришлось поменять состав участковых комиссий, созданных для голосования россиян на выборах президента. Однако несмотря на это, посольство и избирательные участки в день выборов будут работать в штатном режиме.

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