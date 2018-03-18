СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Всем проголосовавшим на выборах президента РФ жителям Севастополя на избирательных участках вручается медаль в память о референдуме 2014 года, по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав России, передает корреспондент РИА Новости.

Медаль и удостоверение вручаются всем избирателям на всех участках города, сообщили члены комиссии избирательного участка номер 99 Ленинского района города. Она посвящена четвертой годовщине референдума о воссоединении Крыма и России.

На самой медали выгравировано "С Россией навсегда!", а в удостоверении написано "В память о референдуме 16 марта 2014 года в городе-герое Севастополе".

В 8.00 182 участка для голосования для выборов президента России открылись в Севастополе, где правом голоса обладает более 310 тысяч человек. В четырех районах Севастополя сформировано 180 постоянных и два отдельных "временных" участка, которые созданы в городской больнице № 1 и Военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота. На 86 избирательных участках города будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017).

За ходом выборов в Крыму и Севастополе следят официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Накануне в Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них в контроле по всему полуострову задействовано 3600 общественных наблюдателей.

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