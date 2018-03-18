Серьезных нарушений на выборах в России пока не зафиксировано, заявил Брод

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Серьезных нарушений в ходе голосования на выборах президента России пока не зафиксировано, есть некоторые сообщения, которые носят технический характер и не вызывают тревогу, все они передаются в региональные избирательные комиссии, сказал РИА Новости член СПЧ, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

"Пока серьезных нарушений не зафиксировано. У нас сообщений таких нет… А так есть отдельные сообщения, которые не вызывают тревогу — чисто технического характера", — сказал Брод, добавив, что наблюдатели передают подобную информацию в избирательные комиссии.

Он отметил, что "у нас сформирована экспертная сеть, порядка 850 человек во всех субъектах — это местные общественники, юристы, социологи, правозащитники, которые в регулярном режиме нам сообщают о возможных проблемах". "Пока было сообщение из Магаданской области о том, что был обнаружен агитационный материал в непосредственной близости от избирательного участка, но он был снят", — уточнил собеседник агентства.

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