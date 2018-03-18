Курсант во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке во Владивостоке

Курсант во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке во Владивостоке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Иностранные общественные наблюдатели считают, что Нижегородская область хорошо подготовилась к выборам президента России, сообщил журналистам иностранный наблюдатель от стран СНГ в Нижнем Новгороде Сергей Ладышев.

"Пообщавшись с представителями территориальной и областной избирательной комиссий, мы увидели их профессионализм, а сейчас присутствуем на избирательном участке и видим высокую явку. Также видим большое количество агитационных материалов. Пока в Нижнем Новгороде все идет в соответствие с российским законодательством", — сказал Ладышев.

В воскресенье проходят выборы президента РФ. Для голосования избирателей на территории Нижегородской области открыты 2225 постоянных и 4 временных избирательных участка.

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