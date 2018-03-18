В Приднестровье началось голосование на выборах президента России

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре ЦИК РФ. 18 марта 2018 18 марта 2018

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре ЦИК РФ. 18 марта 2018 18 марта 2018

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Двадцать четыре избирательных участка для голосования на выборах президента РФ открылись в Приднестровье в 8.00 (9.00 мск).

На территории Приднестровья проживают более 200 тысяч граждан РФ. В Тирасполе открылись 10 избирательных участков, в Бендерах — шесть, по два в Рыбнице и Дубоссарах, а также по одному в Григориополе, Слободзее, Каменке и Днестровске.

В списки избирателей включаются граждане на основании устного заявления при предъявлении заграничного или внутреннего паспорта РФ.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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