В Приднестровье началось голосование на выборах президента России

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Двадцать четыре избирательных участка для голосования на выборах президента РФ открылись в Приднестровье в 8.00 (9.00 мск).
На территории Приднестровья проживают более 200 тысяч граждан РФ. В Тирасполе открылись 10 избирательных участков, в Бендерах — шесть, по два в Рыбнице и Дубоссарах, а также по одному в Григориополе, Слободзее, Каменке и Днестровске.
В списки избирателей включаются граждане на основании устного заявления при предъявлении заграничного или внутреннего паспорта РФ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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