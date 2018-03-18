Путин рассказал, какой процент голосов будет считать успешным

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который в воскресенье утром проголосовал на президентских выборах на избирательном участке в Москве, считает для себя успешным любой процент голосов, который даёт ему право исполнять обязанности президента.

"Любой. Что даёт право исполнять должность президента", — сказал Путин журналистам после голосования, отвечая на вопрос, какой процент голосов будет считать для себя успешным.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, Путин сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Ранее Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук. Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования. Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.

Глава государства регулярно голосует на этом участке. Так в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.

Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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