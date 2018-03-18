КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Полиция заблокировала вход в посольство РФ в Киеве, где в воскресенье организовано голосование на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Вход в здание посольства огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.

По данным сотрудников полиции, в посольство могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей.

Желающих принять участие в голосовании пока не много. Полиция пока не пустила двух мужчин, которые пытались пройти в посольство. После того как они предъявили паспорта, правоохранители сказали, что проход им запрещен. К полицейским также подошли националисты, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы о политике. В итоге россияне были вынуждены уйти.

Из-за действий правоохранителей перекрыто движение автотранспорта по Воздухофлотскому проспекту напротив посольства.

Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий "Свобода", "Национальный корпус" и радикальной организации "Правый сектор"*. Они держат флаги своих организаций. Их акция проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.

Пресс-секретарь МВД Украины Артём Шевченко сообщил в Facebook, что с утра полиция и нацгвардия дежурит у дипломатических и консульских учреждений России, выполняя решение властей Украины об ограничении доступа россиян в помещения для голосования, кроме лиц с дипломатическим статусом.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах в Крыму, который Киев считает своей территорией.

Посольство РФ в Киеве после этого направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов и пообещало сделать все возможное, чтобы россияне на Украине смогли проголосовать.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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