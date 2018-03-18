МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.

Действующий глава государства пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.

Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку.

Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.

После голосования президент сказал журналистам, что считает для себя успешным любой процент голосов, который даёт ему право исполнять обязанности президента.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, глава государства сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Путин регулярно голосует на этом участке. Так в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.

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