Эксперт прокомментировал высокую явку на Дальнем Востоке

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Уровень явки на Дальнем Востоке превосходит самые оптимистичные прогнозы, регион задает планку для всех остальных; текущие показатели явки на Камчатке позволяют делать прогнозы о том, что она выйдет там на уровень примерно в 65-70%, заявил РИА Новости политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
Почти 28% избирателей на Дальнем Востоке проголосовали к полудню по местному времени, следует из данных на сайте ЦИК. В Якутии на участки пришли 28,1% избирателей, в Приморье — 25,9%, в Приамурье — 29,5%, в Хабаровском крае — 31,1%, в Еврейской автономной области — 29,1%. Явка избирателей на выборах президента России в Забайкальском крае составляет 22,65% к 12.00 по местному времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии Забайкальского края. В Бурятии к полудню по местному времени проголосовали 37% избирателей, заявил представитель республиканского избиркома.
"Я нахожусь в Якутске, здесь все в самом разгаре… По всем регионам Дальнего Востока можно говорить, что явка растет, и я думаю, что голосование по Дальнему Востоку превосходит все самые оптимистичные прогнозы. Люди на выборы пошли, гражданский долг и патриотические настроения — все это превращается в высокую явку. Я полагаю, что Дальний Восток задает планку для всех остальных регионов. Я бы выделил отдельно Камчатку. Сейчас самая высокая явка по Дальнему Востоку — на Чукотке, в Якутии и Камчатском крае. Так вот, Камчатка на 15.00 (по местному времени) давала уже 54%, то есть совершенно очевидно, что явка может выйти на уровень примерно 65-70%. Это очень хороший показатель", — сказал Калачев.
"Выборы проходят без нарушений", — добавил он.
Политолог связывает увеличение показателей явки в некоторых регионах по сравнению с 2012 годом с ростом "социального оптимизма" и хорошей организацией избирательной кампании и информирования о выборах.
"В Бурятии это может быть связано с ростом социального самочувствия, с приходом нового руководителя. Потом, я думаю, это еще и вопрос организации, информирования, продвижения. Это значит, что местные власти, республиканские власти, республиканская избирательная комиссия очень хорошо поработали на явку… Людям стало удобнее и интереснее голосовать, человек, приходя на избирательный участок, попадает в атмосферу праздника. Например, в Якутии уже порядка шести тысяч человек приняли участие в конкурсе селфи на избирательном участке", — рассказал эксперт.
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