Во Львове полиция не пускает россиян в консульство для участия в выборах

ЛЬВОВ, 18 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции совместно с представителями национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, где располагается один из избирательных участков, россиян не пускают для голосования на выборах президента России, у здания собираются националисты, передаёт корреспондент РИА Новости в воскресенье с места событий.

Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. При этом диппредставительства будут усиленно охраняться. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем", — сказал РИА Новости полицейский у здания консульства.

Металлическая ограда расположена так, что заблокирован проход в консульство.

Несколько десятков представителей националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый "коридор позора" для желающих проголосовать на выборах.

Кроме того, у здания дежурят несколько десятков силовиков. Ситуация спокойная.

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