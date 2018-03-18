Кемеровчан на избирательных участках будут консультировать медики

Мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018

Мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018

КЕМЕРОВО, 18 мар — РИА Новости. Более 460 специалистов учреждений здравоохранения во время акции "Час здоровья" будут консультировать жителей Кемерова на избирательных участках во время выборов президента России, сообщает обладминистрация.

По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках. В ней участвуют пенсионеры, молодые люди, семейные пары с детьми. Получить консультацию кардиолога, терапевта, провести исследование крови, измерить артериальное давление может каждый избиратель.

"Сегодня 463 специалиста учреждений здравоохранения во время акции "Час здоровья" будут консультировать кемеровчван и проведут 20 видов исследований, например, УЗИ, ЭКГ, измерение артериального давления, уровня сахара крови, холестерина, обследование на кардиовизоре", — говорится в сообщении.

Горожане на избирательных участках могут определить остроту зрения, получить консультацию стоматолога. Организовано 36 профилактических бесед в "Школах здоровья" различной направленности: "Гипертоник", "Школа женского здоровья", "Рациональное питание", "Профилактика туберкулёза", "Школа молодых мам". Впервые на избирательных участках кемеровчане могут заключить страховые договоры на случай укуса клещей.

Всего на территории Кемеровской области образовано 1752 избирательных участка, 818 из них оборудованы системами видеонаблюдения. В Прокопьевске и Киселевске установлено 93 комплекса для электронного голосования. В выборах президента смогут принять участие более 2,03 миллиона жителей Кузбасса.

По инициативе губернатора Амана Тулеева проезд в городском транспорте (троллейбусах, трамваях и автобусах) будет бесплатным. В некоторых муниципалитетах будут организованы дополнительные рейсы, чтобы доставить жителей отдаленных территорий к избирательным участкам.

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