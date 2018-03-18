С избирательных участков Приамурья госпитализировали несколько пенсионеров
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар — РИА Новости. Несколько пенсионеров госпитализировали с предварительным диагнозом гипертонический криз с избирательных участков Амурской области, в воскресенье во время голосования на выборах президента России, об этом рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения региона Евгения Жарновникова.
18 марта на части избирательных участков Приамурья проходят "дни здоровья", здесь можно проверить уровень глюкозы в крови, измерить артериальное давление, оценить работу сердца с помощью кардиовизора, на одном из участков Благовещенска работает эндокринолог и можно сделать скрининг щитовидной железы.
"Дни здоровья" проходят на 450 участках Амурской области. В Благовещенске неотложная медицинская помощь с предварительным диагнозом "гипертонический криз" потребовалась 8 людям старше 60 лет. С голосованием мы это не связываем, плохое самочувствие могла вызвать, например, сегодняшняя погода",- рассказала Жарновникова журналистам.
По словам заместителя министра здравоохранения Приамурья, медицинские обследования на избирательных участках региона к 12.00 (06.00 мск) прошли более 36 тысяч человек.
Голосование на президентских выборах стартовало с Чукотки и Камчатки.
Всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.
За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.
Явка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30 процентов, при этом чукотское село Краснено первым продемонстрировало стопроцентную явку.
На одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского пришедших проголосовать бесплатно кормили ухой. Для изготовления 160 литров супа поварам потребовалось 50 килограммов нерки, кеты и горбуши, 20 килограммов картофеля и более пяти килограммов лука.
Не отстает от Камчатки и Колыма, где организация "Колымское братство" проводит на избирательных участках первый гастрономический фестиваль. Посетители попробуют рыбную, мясную и молочную продукцию местных производителей, а также посмотрят концерт и примут участие в мастер-классах и анимациях.
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке.
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По информации официального регионального пресс-центра по освещению выборов президента РФ, на 12.00 (06.00 мск) в Амурской области проголосовали 29,53% избирателей.
В регионе сегодня сильный северо-западный ветер, порывы достигают 15-20 м/сек.
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