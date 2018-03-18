С избирательных участков Приамурья госпитализировали несколько пенсионеров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар — РИА Новости. Несколько пенсионеров госпитализировали с предварительным диагнозом гипертонический криз с избирательных участков Амурской области, в воскресенье во время голосования на выборах президента России, об этом рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения региона Евгения Жарновникова.

18 марта на части избирательных участков Приамурья проходят "дни здоровья", здесь можно проверить уровень глюкозы в крови, измерить артериальное давление, оценить работу сердца с помощью кардиовизора, на одном из участков Благовещенска работает эндокринолог и можно сделать скрининг щитовидной железы.

"Дни здоровья" проходят на 450 участках Амурской области. В Благовещенске неотложная медицинская помощь с предварительным диагнозом "гипертонический криз" потребовалась 8 людям старше 60 лет. С голосованием мы это не связываем, плохое самочувствие могла вызвать, например, сегодняшняя погода",- рассказала Жарновникова журналистам.

По словам заместителя министра здравоохранения Приамурья, медицинские обследования на избирательных участках региона к 12.00 (06.00 мск) прошли более 36 тысяч человек.

По информации официального регионального пресс-центра по освещению выборов президента РФ, на 12.00 (06.00 мск) в Амурской области проголосовали 29,53% избирателей.

В регионе сегодня сильный северо-западный ветер, порывы достигают 15-20 м/сек.

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