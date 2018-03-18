Глава Крыма сравнил выборы президента с референдумом 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.

"Голосование проходит впервые в Республике Крым. Крым выбирает главу российского государства. Я уверен, что для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как было в 2014 году. Сегодня каждому необходимо помнить, что нужен каждый голос, что это ответственность и гражданский долг каждого человека, благодарность нашей стране за мирное небо над головой", — сказал глава Крыма журналистам.

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Аксенов пригласил крымчан всех национальностей прийти на участки и отдать свой голос за будущее российского Крыма.

В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссии. В республике зарегистрированы 1,48 миллиона избирателей.

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