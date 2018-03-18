Олимпийские чемпионы, актеры и политики голосуют на выборах президента

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Актеры популярных телесериалов "Молодежка" и "Кадетство", ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и другие спортсмены, а также известные российские политики и бизнесмены проголосовали на выборах президента РФ в регионах Дальнего Востока.

Актеры и артисты

Актеры популярных телесериалов "Молодежка" и "Кадетство" Аристарх Венес, Матвей Зубалевич и Евгений Кулик проголосовали на выборах президента России в Хабаровске. По информации правительства края, актеры, оформив открепительные удостоверения в Москве, прилетели в Хабаровск, чтобы встретиться с игроками хоккейного клуба "Амур" и провести автограф-сессию с местной молодёжью. Несмотря на то что актёры находятся вдали от дома, они считают гражданским долгом принять участие в выборах.

"Меня очень удивило, что многие популярные блогеры активно поддерживают выборы и размещают разные ролики на своей странице. Они честные и откровенные, многие из них с юмором, и мне это очень нравится. Я заметил, что молодёжь более ответственно подходит к этому делу по сравнению с предыдущими выборами", — приводятся в сообщении слова Кулика.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Артеме в Приморском крае. "В моем поколении все заинтересовались выборами, прямо голосовали все скопом, обсуждали это, потому что нам не хотелось, чтобы та свобода, которая к нам пришла, изменилась. Я это очень хорошо помню, после этого у меня такое отношение к выборам — сознательное", — сказал 44-летний Цискаридзе журналистам на избирательном участке.

Спортивная солидарность



Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов прилетел на Камчатку, чтобы сделать свой выбор одним из первых в стране. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию москвичка Алла Шишкина проголосовала на выборах президента РФ в Южно-Сахалинске. По ее словам, покинуть Сахалин она планирует в понедельник, а проголосовать на острове смогла, воспользовавшись системой "мобильный избиратель".

"Сегодня — одни из самых главных выборов в нашей стране, и их должен посетить каждый. Это наша страна, мы все хотим, чтобы она была лучше. От нас всё зависит: какой выбор мы сделаем, так мы и будем жить в ближайшие шесть лет", — сказала Шишкина журналистам на избирательном участке в гимназии №3.

Хоккеисты клуба "Амур", которые выступают в Континентальной хоккейной лиге, а также хоккеисты молодежной команды "Тигры Амура" в полном составе проголосовали на избирательном участке в Хабаровске, после чего угощали избирателей пирожными с эмблемой команды.

"Голосование прошло на участке №160, организованном в 38-й школе в Хабаровске. Эта школа выбрана потому, что в этой школе когда-то учился тренер команды Станислав Басов, кроме того, в конце марта школе исполняется 80 лет. После голосования раздавали автографы, фотографировались со школьниками и избирателями, а также угощали их пирожными с эмблемой команды", — сказал РИА Новости представитель "Амура", уточнив, что всего проголосовало около 70 человек — игроки из двух клубов и сотрудники.

Политики и бизнесмены

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал на выборах главы государства в Якутске, где находится в рабочей поездке, и сообщил журналистам, что явка на выборах президента в дальневосточных регионах выше, чем раньше.

"С утра уже получаю сводки из всех регионов, как идет голосование, какая явка. Явка во всех регионах Дальнего Востока на этот час выше, чем раньше. Я надеюсь, в этом есть часть и нашего труда, потому что сегодня на Дальнем Востоке реализуются сотни новых инвестиционных проектов, строятся новые объекты социальной сферы", — отметил вице-премьер.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин проголосовал на выборах президента России в Большом Камне Приморского края на участке во дворце культуры "Звезда". Сечин подал члену избиркома документы, взял бланк, ушел заполнять бюллетень, после чего молча положил его в урну.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>