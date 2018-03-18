Стартовали первые для Крыма и Севастополя выборы президента России

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Около 1400 избирательных участков открылись в Крыму и Севастополе, где почти 1,8 миллиона имеющих право голоса жителей полуострова впервые смогут принять участие в выборах президента России.
В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий.
Кроме того, создано два специальных участка для голосования: один — в районе строительства моста через Керченский пролив, второй – в зале возведенного нового терминала аэропорта "Симферополь". Всего в республике зарегистрировано 1 483 349 избирателей.
В восемь утра в Севастополе открылись 182 участка для голосования, правом голоса обладают более 310 тысяч человек. В четырех районах Севастополя сформировано 180 постоянных и два отдельных временных участка, которые созданы в городской больнице № 1 и Военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота. На 86 избирательных участках города будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017).
За ходом выборов в Крыму и Севастополе следят официально аккредитованные наблюдатели, в том числе из Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них по всему полуострову задействовано 3600 общественных наблюдателей.
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