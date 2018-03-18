В Москве и области начались выборы

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 8.00 в воскресенье в Москве и Московской области в день выборов президента РФ, в столице заработали свыше 3,6 тысячи участков, на некоторых из них разместились площадки ярмарочного фестиваля с фермерской продукцией, мастер-классами и другими развлечениями.

Избирателям в возрасте от 18 до 25 лет, голосующим на выборах впервые, в Москве раздадут билеты на концерт современных исполнителей в СК "Олимпийский".

Свыше 4,2 тысячи участков откроются для тех, кто голосует в Московской области. Для голосующих впервые на избирательных участках предусмотрены сувенирные подарки в виде раздвижных стаканов и магнитиков.

Готовность столицы к выборам

Как ранее сообщили РИА Новости в Московской городской избирательной комиссии, жители Москвы на выборах смогут выбрать среди 3605 участков наиболее удобный для себя. Так, тем, кто голосует по месту прописки, достаточно лишь взять с собой паспорт и прийти на свой избирательный участок. Тем, кто голосует в столице по месту пребывания, необходимо было до 12 марта подать заявление о включении в список избирателей по месту фактического нахождения в любой территориальной избирательной комиссии, многофункциональном центре "Мои документы" или на онлайн-портале госуслуг РФ.

Большинство избирательных участков работают с 08.00 до 20.00 мск. Они открылись в образовательных и медицинских учреждениях, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, санаториях, домах отдыха. Около 180 "закрытых" участков расположены в местах временного пребывания избирателей — в стационарных лечебных учреждениях, следственных изоляторах. Единственный избирательный участок, который начал свою работу раньше, открылся в 6.00 мск в аэропорту Внуково. Граждане, не имеющие постоянного места жительства и регистрации в РФ, смогут принять участие на выборах президента в Москве, проголосовав на Казанском вокзале.

Свыше 200 избирательных участков в столице приспособлены для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья, на 209 установлены специальные информационные стенды для инвалидов по зрению — информация на них будет в крупном шрифте или с применением шрифта Брайля. В течение дня голосования на всех участках организовано дежурство медработников.

Открытие участков в Подмосковье

В Московской области утром 18 марта открылось 4239 избирательных участков, причем 14 из них начали свою работу раньше установленного срока: это те, где уже голосуют военнослужащие, а также участки на территории аэропортов Шереметьево и Домодедово. Все участки в Подмосковье завершат работу также в 20.00 мск.

Работу избирательных участков обеспечивают свыше 38 тысяч членов избирательных комиссий, 20 тысяч наблюдателей и более четырех тысяч волонтеров. В процессе голосования задействовано наибольшее число комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – 1045 образца 2010 года и 658 образца 2017 года.

Всего на территории Московской области избирательным правом обладают почти 5,6 миллиона человек, сообщила ранее глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова. Для 50 тысяч избирателей это голосование станет первым, для них в рамках выделенного ЦИК финансирования подготовлены подарки – раздвижные стаканчики и магниты.

В день голосования в Подмосковье состоится конкурс на лучшего уполномоченного по обеспечению избирательных прав инвалидов. Какие-либо специальные мероприятия по привлечению избирателей на участок Мособлизбиркомом проводиться не будут, этим могут заниматься администрации муниципальных образований.

По данным Мособлизбиркома, к выборам 18 марта в регионе подано почти 300 тысяч заявлений на голосование по месту пребывания: большинство подано гражданами для голосования на территории области.

Фестиваль еды и селфи со звездами

В день проведения выборов в непосредственной близости к избирательным участкам в Москве открыты порядка 1,5 тысяч площадок ярмарочного фестиваля "Мос/Еда!", где гражданам предложат фермерские продукты, более 100 видов блюд и напитков от московских рестораторов. На фестивале организованы лекции и мастер-классы от историков кулинарии и шеф-поваров, бесплатные экскурсии и другие развлечения.

Молодые избиратели в возрасте от 18 до 25 лет, впервые принимающие участие в выборах президента РФ 18 марта в Москве, получат на избирательных участках специальные флаеры-билеты на концерты с участием популярных российских исполнителей в СК "Олимпийский", которые пройдут с 22 по 24 марта. Уже известно, что выступят группа "Серебро", певец Олег Майами и Black Star.

Кроме того, горожане, голосующие на избирательных участках, смогут встретить звёзд российского спорта, уже заявивших в социальных сетях о месте своего голосования, сделать с ними селфи, взять автограф. Такую информацию ранее распространили призер Олимпийских игр Глеб Гальперин, олимпийская чемпионка Светлана Журова, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева.

Во многих российских регионах 18 марта избиратели смогут также пройти медосмотр. В частности, сегодня в Москве женщины смогут бесплатно пройти скрининговое обследование на предрасположенность к раку молочной железы и яичников, а мужчины смогут обследоваться на наличие признаков рака простаты в Московском клиническом научном центре им. С.А. Логинова. Также граждане смогут сдать кровь на анализ в лицензированных медицинских кабинетах некоторых школ столицы, где проходит голосование, с 8.00 до 14.00 мск.

Тысячи правоохранителей следят за безопасностью

Для обеспечения безопасности на избирательных участках в Москве во время выборов президента России задействовано свыше 17 тысяч сотрудников полиции, представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

В местах голосования установлены металлодетекторы, а в помещениях в целях безопасности размещено около 7 тысяч камер видеонаблюдения.

Безопасность на столичном транспорте в этот день также усилена. Сегодня столичный транспорт будет работать по расписанию буднего дня — троллейбусные, автобусные и трамвайные маршруты курсируют по городу в усиленном режиме.

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