Наблюдатель из Аргентины отметил хорошую организацию российских выборов

ПЕРМЬ, 18 мар — РИА Новости. Выборы президента России в Пермском крае хорошо организованы, а избиратели активны с самого утра, заявил РИА Новости международный наблюдатель из Аргентины Фернандо Рива Мендоса.

Делегация аккредитованных на выборы международных наблюдателей в Пермском крае начала осмотр избирательных участков в 8.00 по местному времени (7.00 мск).

"Нас очень удивило то, как организованы выборы, что люди приходят сюда ранним утром, голосуют, и что к этому часу уже все готово. Надеюсь, все так и будет сегодня — спокойно и размеренно", — рассказал Мендоса.

Наблюдатель отметил, что в Аргентине подобной организованности нет. "Нам бы хотелось, чтобы выборы у нас были построены таким же образом", — добавил он.

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