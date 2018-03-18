Выборы 2018

Треть жителей Сахалина и Хабаровского края проголосовали к полудню

07:1418.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыборы президента РФ в регионах РоссииВыборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. На выборах президента РФ к полудню проголосовали около трети жителей Сахалина и Хабаровского края.

Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Самаре, Саратове, Ульяновске, Астрахани и Ижевске открылись участки

На 12.00 (05.00 мск) в Хабаровском крае проголосовали 31,07% избирателей. В 2012 году было 22,45% проголосовавших. На 12.00 (05.00 мск) в Еврейской АО в голосовании приняли участие 37,22 тысячи человек, или 29,09% избирателей (21,29% в 2012 году).

К 12.00 (4.00 мск) явка на избирательных участках в Сахалинской области достигла 31,59%, в 2012 году эта цифра составляла 20,44% избирателей.

На 10.00 местного времени (04.00 мск) явка по Приамурью составила 11,62%. В 2012 году на выборах президента на это время явка была 8,36%. На Колыме на 12.00 местного времени (04.00 мск) явка составила 27,56%. В 2012 году —18,57%.

В Якутии за два первых часа голосования участие в выборах приняли 11,44% избирателей, кроме того, 2,72% жителей отдаленных районов проголосовали досрочно. В 2012 году на выборах президента к этому часу проголосовали около 8% избирателей.

В Приморье явка на 12.00 (05.00 мск) составила 25,88%. На выборах президента в 2012 году к этому времени в регионе проголосовало 21,52% избирателей.

Необычные гости и избиратели

Кот Крымского моста инспектирует подготовку выборов
© Фото : предоставлены инфоцентром "Крымский мост"
Строители моста в Крым начали голосовать на выборах президента

На выборы дальневосточники приходят с детьми. Многодетная мать Светлана Кришталь рассказала, что, проголосовав на выборах, их семья получила огромный заряд позитива.

"Ощущение соучастия, единения со всей страной непередаваемое. Несколько дней назад наша семилетняя дочь увидела по телевизору рекламу о выборах и предложила сходить на избирательный участок. Проголосовали всей семьей. Мне, как маме, совсем небезразлично, каким будет будущее страны и моих детей", – отметила жительница Приморья.

На Камчатке проголосовал мастер киокушинкай Годерзи Капанадзе. Серебряный призер чемпионата мира, чемпион России пришел на свой избирательный участок в доме творчества "Юность" в Петропавловске-Камчатском.

Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Актеры телесериалов "Молодежка" и "Кадетство" проголосовали на выборах

"Для нас, спортсменов, чувство патриотизма – это та сила, которая всегда ведет вперед. Сегодня я увидел, что у нашего народа тоже все в порядке с патриотизмом – нескончаемый поток людей, очереди к урнам для голосования, улыбки, дружелюбные лица вокруг! Это значит, страна хочет и может идти вперед, и впереди у нас еще много побед!" — сказал Капанадзе.

В Восточной гимназии Южно-Сахалинска, где открыт участок, побывали необычные посетители – делегация из Южной Кореи.

"Мне было очень интересно, как у вас устроен этот процесс, и я пришел сюда, чтобы увидеть все своими глазами. Я удивлен, что выборы у вас – это праздник. Здесь идет торговля, люди идут на участок целыми семьями, с маленькими детьми. Среди голосующих – люди разных национальностей. Удивили меня и прозрачные урны для бюллетеней. Это говорит об открытости выборов", – отметил один из делегатов, директор центра просвещения Республики Кореи на Сахалине Ким Джу Хван.

Власти голосуют

Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Явка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30%

К этому часу в Якутии уже проголосовали глава региона Егор Борисов, мэр Якутска Айсен Николаев, депутаты Ил Тумэна (Законодательного собрания) республики Саха и городской думы Якутска, министры.

В Приморье также проголосовали многие представители властей. Так, глава городского округа Большой Камень Александр Андрюхин и депутат Государственной Думы Алексей Корниенко проголосовали на избирательном участке в Большом Камне, где находится ДК "Звезда".

Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь уже отдал свой голос за кандидата в президенты РФ, он проголосовал в Биробиджане.

"Очень хороший сегодня день, настоящая весна. Вижу, у людей весеннее настроение, они действительно идут голосовать как на праздник. Думаю, это на самом деле так. Потому что сегодня мы выбираем наше будущее", — сказал Левинталь.

По словам губернатора, символично, что президента страны жители выбирают через четыре года после того, как Крым и Севастополь выбрали Россию. "18 марта для нас — праздник Крымской весны, праздник единства Отечества", — отметил он.

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