Проживающие в Китае россияне проявили большое стремление проголосовать

ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Граждане России, проживающие на территории Китая, проявили большое стремление выполнить свой гражданские долг и проголосовать на выборах президента России, заявил журналистам в воскресенье посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Меня в какой-то мере даже удивило такое высокое, я бы сказал, стремление наших людей быть на выборах. Мы получали довольно много запросов, разного рода обращений с просьбой помочь, с просьбой как-то посодействовать участию в выборах, и мы, уверяю вас, по максимуму постарались их удовлетворить",- заявил посол.

По его словам, "общее число проголосовавших сегодня будет, конечно, известно ближе к вечеру, но мы ожидаем, что это будут сотни людей, а в масштабах Китая, может быть, и больше тысячи".

Посол отметил, что, к сожалению, не все россияне могут проголосовать в частности из-за огромной территории Китая, так как проживают и работают в совершенно разных районах, в том числе и отдалённых.

"По законам КНР избирательные участки можно открывать только на территории дипмиссий, что мы и сделали. На территории Китая открыты четыре участка — в Гонконге, Гуанчжоу, Шэньяне и в Шанхае плюс участок в нашем посольстве в Пекине. В этом году мы надеемся завершить подготовку и открыть ещё одно генконсульство РФ на территории Китая — в историческом городе Харбин, и тогда у наших соотечественников, которые бывают по делам в Китае, будет больше возможностей поучаствовать в выборах", — отметил Денисов.

Он добавил, что "все, что мы могли сделать, чтобы помочь нашим соотечественникам, мы сделали".

Избирательные участки в российских дипмиссиях на территории Китая будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени (с 03.00 до 15.00 мск).

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