Актеры телесериалов "Молодежка" и "Кадетство" проголосовали на выборах

ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Актёры популярных телесериалов "Молодёжка" и "Кадетство" Аристарх Венес, Матвей Зубалевич и Евгений Кулик проголосовали на выборах президента России в Хабаровске, сообщает правительство региона.
Они прилетели в Хабаровск, чтобы встретиться с игроками хоккейного клуба "Амур" и провести автограф-сессию с местной молодёжью. Несмотря на то что актёры находятся вдали от дома, они считают гражданским долгом принять участие в выборах.
"Неважно, где я нахожусь, дома, не дома — это моя обязанность. Где бы я ни был, тем более на территории Российской Федерации, я пойду и проголосую", — приводятся в сообщении слова Кулика.
"Меня очень удивило, что многие популярные блогеры активно поддерживают выборы и размещают разные ролики на своей странице. Они честные и откровенные, многие из них с юмором, и мне это очень нравится. Я заметил, что молодёжь более ответственно подходит к этому делу по сравнению с предыдущими выборами", — добавил он.
Открепительные удостоверения актёры оформили в Москве. Отдать свои голоса они решили на избирательном участке в Дальневосточном государственном медицинском университете.
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