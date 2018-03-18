В столичном регионе открылись пятнадцать избирательных участков

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пятнадцать избирательных участков в Москве и Московской области открылись для голосования на выборах президента РФ раньше.

По данным Мособлизбиркома, в 06.00 мск открываются три избирательных участка в аэропорту "Шереметьево" и один — в "Домодедово". Как сообщили в Московской городской избирательной комиссии, в это же время будет открыт участок на территории аэропорта "Внуково".

Также в Московской области раньше откроются еще 10 избирательных участков, на которых будут голосовать военнослужащие. Шесть участков в Балашихе и два в Пушкинском районе открываются в 06.00 мск, два участка в Серпуховском районе начнут принимать избирателей в 07.00 мск.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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