Село на Чукотке первым показало стопроцентную явку на президентских выборах

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Первый чукотский населенный пункт – село Краснено – показал 100% явку на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

"В селе Краснено по данным на полдень явка составила 100%. Здесь живет 40 человек. Близки к такому показателю Нешкан – 92,86%, Нутэпельмен – 92,96% и Хатырка – 93,07", — сказал собеседник.

На 12.00 (03.00 мск) явка в регионе составила 47,29% — это 15 798 человек. В 2012 году на выборах президента к этому времени проголосовало 48% избирателей. Активнее всего, по данным регионального избиркома, голосуют в Эгвекиноте, там свои голоса отдали 67,13% избирателей.

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