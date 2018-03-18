Все избирательные участки на Камчатке открылись без задержек

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина сообщила, что все избирательные участки на Камчатке, жители которой первыми голосуют на выборах президента России, открылись без задержек, на одном из участков за первые 15 минут голосования свой выбор сделали 2% избирателей.

"Все избирательные участки Камчатского края открылись своевременно, без задержек, Камчатка начала процесс голосования в стране", — сказала Иринина в ходе видеоконференцсвязи с ЦИК России после старта голосования на выборах президента РФ.

Председатель краевого избиркома сама находилась в этот момент на одном из участков и передала слово председателю соответствующей участковой комиссии. Та проинформировала, что за первые 15 минут голосования на этом участке отдали свои голоса 2% избирателей.

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