Науэрт не понимает, о чем говорит от лица Госдепа, считает Памфилова

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова считает, что заявления представителя госдепартамента США Хезер Науэрт о недопуске более пяти тысяч журналистов к наблюдению за выборами президента России показывают ее непонимание того, что она говорит от лица ведомства.
Ранее Науэрт написала в Twitter, что решение ЦИК России отказать в статусе наблюдателя более пяти тысячам независимых наблюдателей от СМИ показывает, что Кремль якобы боится прозрачности в преддверии выборов 18 марта. При этом Науэрт не указала, откуда взяла эту информацию.
"Очевидно, что эта госпожа "плавает" в вопросе и плохо понимает, о чем она говорит. Скорее всего, просто услышала звон, и не поняла, что это за звон, откуда он и на чем основан, и в свою очередь тоже так же прозвенел", — сказала РИА Новости Памфилова.
Глава ЦИК пояснила, что они не имели права аккредитовать на выборы представителей "Левиафана", лишенного статуса СМИ, а в заявке на аккредитацию журналистов "Молнии" были допущены ошибки.
При этом Памфилова отметила, что отказ журналистам в аккредитации не означает, что Центризбирком не допускает к выборам независимых наблюдателей.
"Во-первых, у нас нет полномочий в отказе наблюдателям. Во-вторых, именно Центральная избирательная комиссия была инициатором того, чтобы максимально расширить права наблюдателей", — объяснила Памфилова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru после 20.00
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.