Украина обратилась в ООН из-за "незаконности выборов" в Крыму

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совбеза и делегациям всех стран-членов официальные письма, в которых заявляет, что проведение Россией президентских выборов в Крыму нарушает Устав ООН, передает украинское информагентство "Укринформ", которое располагает этими документами.
Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.
"Имею честь настоящим письмом передать резолюцию Верховной рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины — в АР Крым и городе Севастополе", — говорится в документе.
Кроме того, письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения властей полуострова провести незаконное, по мнению Киева, голосование в Крыму.
Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также председателю Совета безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.
"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа генеральной ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 повестки дня 72-й сессии, а также в Совете безопасности ООН", — говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Как сообщили в украинской миссии, другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.