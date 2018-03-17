Немецкие наблюдатели прибыли в Крым с подарком

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Двое граждан Германии, один из которых имеет официальный статус наблюдателя на выборах президента РФ, а второй аккредитован как журналист, в пятницу прибыли в Крым с подарком — старинной библией, которая будет передана этнографическому музею Симферополя, сообщил РИА Новости депутат регионального парламента, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

По его словам, еще два общественника — граждане Норвегии — прилетят в Симферополь в субботу. "Накануне мы встретили делегацию из Германии, сегодня ждем прилета делегации из Норвегии", — сказал Гемпель.

Он рассказал, что гости из Германии примут участие в мероприятии в этнографическом музее Симферополя, они намерены передать в дар музею старинную библию. Наблюдать за ходом голосования делегаты двух стран намерены как в Крыму, так и в Севастополе.

Гемпель отметил, что прибывший в Крым глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер имеет статус наблюдателя на выборах, с ним вместе прилетел немецкий журналист, который был аккредитован в этом статусе. В субботу в Симферополь прибудет глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер и его коллега, сказал крымский депутат.

В пятницу глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму ждут делегацию политиков из Франции, которые будут наблюдать за выборами на полуострове. В состав делегации, по его данным, войдут 24 человека во главе с французским политиком Тьерри Мариани.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией.

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