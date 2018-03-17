Посольство в США обвинило Науэрт во вмешательстве во внутренние дела России

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт своим твитом о действиях Центризбиркома вмешалась во внутренние дела России, заявило посольство России в США.

Ранее Науэрт написала в Twitter, что отказ ЦИК России предоставить статус наблюдателя независимым наблюдателям от СМИ показывает, что Кремль якобы боится прозрачности в преддверии выборов 18 марта. При этом Науэрт не обосновала свое утверждение.

"От имени России: представитель госдепартамента продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь — фейковой новостью. Плохая попытка навредить российской демократии. Не сработает. Полная прозрачность президентских выборов гарантирована", — говорится в сообщении в англоязычном Twitter посольства, опубликованном в субботу.

Посольство проиллюстрировало свое сообщение скриншотами публикаций американских СМИ о недопуске иностранных наблюдателей по линии ОБСЕ на участки в штатах Алабама и Техас во время выборов.

Во время выборов в США, как в конгресс, так и президентских, власти различных штатов не допускали зарубежных наблюдателей на участки для голосования, угрожая, в том числе, применением силы, при этом американские федеральные власти заявляли в ответ на протесты ОБСЕ, что ничего не могут с этим поделать, несмотря на свои обязательства перед этой организацией, членом которой Вашингтон является.

Ранее член ЦИК России Евгений Шевченко посоветовал США поучиться у Москвы открытости и прозрачности проведения выборов и напомнил, что на предстоящие 18 марта президентские выборы аккредитовано несколько сотен тысяч наблюдателей.

Глава ЦИК Элла Памфилова обратилась к регионам с просьбой не допускать никаких препятствий для работы наблюдателей от различных организаций на выборах 18 марта. Памфилова также встретилась с юристами Алексея Навального и заверила их, что все наблюдатели востребованы, и она готова с ними работать. Также глава ЦИК отметила, что наблюдатели могут ехать работать на избирательные участки в Чечню, как и в любой другой регион России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь предложил Навальному лично приехать в Чечню 18 марта и убедиться в отсутствии фальсификаций на выборах президента.

Выборы президента пройдут 18 марта.