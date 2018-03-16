В ЦИК посоветовали США поучиться у России прозрачности выборов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В ЦИК РФ советуют США поучиться у России открытости и прозрачности проведения выборов и напоминают, что на предстоящие 18 марта президентские выборы аккредитовано несколько сотен тысяч наблюдателей.

Ранее официальный представитель госдепа Хезер Науэрт написала в Twitter, что решение ЦИК России отказать в статусе наблюдателя более пяти тысячам независимым наблюдателям от СМИ показывает, что Кремль якобы боится прозрачности в преддверии выборов 18 марта.

"Обвинения госпожи Науэрт беспочвенны. ЦИК ожидает, что на выборах президента РФ будет присутствовать несколько сотен тысяч наблюдателей от представителей партий, кандидатов, СМИ, более полутора тысяч международных наблюдателей, около 200 тысяч независимых наблюдателей. Россия демонстрирует небывалый уровень прозрачности и открытости. Поэтому говорить, что кого-то не аккредитовали, это наводить тень на плетень", — прокомментировал сообщение представителя госдепа член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Он посоветовал Науэрт внимательно изучить американское законодательство о выборах, которое "резко ограничивает присутствие наблюдателей на избирательных участках, причем не только независимых, но вообще каких бы то ни было". "Советуем американцам поучиться у России прозрачности проведения выборов", — подчеркнул член ЦИК.

Во время выборов в США, как в конгресс, так и президентских, власти различных штатов не допускали зарубежных наблюдателей на участки для голосования, угрожая, в том числе, применением силы, при этом американские федеральные власти заявляли в ответ на протесты ОБСЕ, что ничего не могут с этим поделать, несмотря на свои обязательства перед этой организацией, членом которой Вашингтон является.

По словам Шевченко, об открытости российской избирательной системы говорит и тот факт, что на участках где будет голосовать 80% избирателей, организована видеотрансляция, и в режиме реального времени любой гражданин сможет стать наблюдателем за ходом голосования.

Шевченко также отметил, что любой желающий сможет следить за вводом протоколов в систему ГАС "Выборы" в территориальных избирательных комиссиях, где тоже будет видеонаблюдение. "Кроме того, советуем американцам поучиться российской системе защиты протоколов QR-кодом, подделать который невозможно, и который не применяется при проведении выборов ни в одной стране мира", — добавил член ЦИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова обратилась к регионам с просьбой не допускать никаких препятствий для работы наблюдателей от различных организаций на выборах президента РФ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").