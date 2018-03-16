Москалькова прокомментировала решение Киева по выборам президента России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала своеобразным толкованием слова "демократия" заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что находящихся на территории страны россиян не допустят к участкам для голосования на выборах президента.

Ранее в пятницу глава Аваков сообщил, что Украина не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта. В его заявлении указано, что, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

"Заявление министра внутренних дел Украины Авакова не допускать российских граждан в консульские учреждения России 18 марта для голосования на выборах президента грубо нарушает все нормы международного права и попирает неотъемлемые права на свободное волеизъявление граждан Российской Федерации. Подобное вопиющее заявление демонстрирует всему мировому сообществу истинную цену понимания "демократии" некоторыми членами политического руководства страны на Украине", — говорится в официальном заявлении Москальковой.

Омбудсмен отметила, что такие действия недопустимы и выразила надежду, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Европы и Бюро по демократическим институтам и правам ОБСЕ дадут им объективную оценку.

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обратилась за помощью к ОБСЕ, так как украинские власти не способны обеспечить порядок у посольства и консульств России в день выборов президента РФ. Позже член ЦИК России Василий Лихачев в ходе поездки в Израиль сообщил, что российские власти заручились обещанием ОБСЕ помочь с обеспечением безопасности при проведении выборов президента РФ на Украине. В этой стране организованы четыре избирательных участка — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове.