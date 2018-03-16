МИД обвинил Киев во вмешательстве в дела России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Решение Украины не допускать россиян в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта беспрецедентно, это прямое вмешательство в дела России, говорится в заявлении МИД.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", — сказано в документе.

В Москве подчеркивают, что предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

"Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах", — считают во внешнеполитическом ведомстве. Отмечается, что такое решение "не вызывает ничего, кроме возмущения".

Согласно заявлению, Россия рассчитывает, что действия Киева получат оценку ООН и ОБСЕ. Постпред России при этой организации Александр Лукашевич ранее подтвердил, что Москва задействует все возможности ОБСЕ, если голосование на территории Украины будет сорвано.

Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование и в Крыму, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента России на Украине.

Вопиющее нарушение права

Российский Центризбирком назвал заявление МВД Украины вопиющим нарушением международного права. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав ее граждан в Совете Безопасности ООН, а также направить ноту протеста странам — гарантам Минских соглашений.

Кроме того, по словам сенатора, эту тему обсудят на пленарном заседании Совета Федерации 21 марта, а позже российская делегация поднимет ее на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На консульском учете на Украине на сегодняшний день состоят 72 тысячи человек.

В Крыму и Севастополе выборы президента пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее Киев направил Москве ноту протеста по этому поводу. Украина заявляла, что будет настаивать на санкциях против организаторов выборов на полуострове.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.