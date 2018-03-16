ВЦИОМ опубликует данные exit poll по выборам 18 марта в 21.00 мск

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликует данные опроса на выходе с избирательных участков по президентским выборам 18 марта в 21.00 мск, сообщает пресс-служба ВЦИОМ.
"Результаты экзитпола будут обнародованы 18 марта в 21.00 по московскому времени (в соответствии с законодательством РФ, запрещающим опубликование подобных опросов до наступления этого времени). С этого момента данные опроса будут доступны на сайте ВЦИОМ и на сайте о выборах-2018", — говорится в сообщении.
В день голосования ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований проведет опрос на выходе с 1,2 тысячи избирательных участков в 68 регионах. На выходе с участка интервьюеры ВЦИОМ будут предлагать проголосовавшим пройти анонимный опрос. На каждом участке будут работать по два интервьюера ВЦИОМ — всего 2,4 тысячи по стране. Респонденту будут заданы вопросы о том, за кого он проголосовал, а также о его поле и возрасте.
Данные, получаемые в результате опроса, будут поступать в специальное блокчейн-хранилище. Это не позволит вносить внешние изменения в данные и снизит эффективность хакерских атак.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.