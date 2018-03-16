ВЦИОМ опубликует данные exit poll по выборам 18 марта в 21.00 мск

Участник во время презентации информационного обеспечения выборов президента РФ в информационном центре ЦИК РФ в Москве

Участник во время презентации информационного обеспечения выборов президента РФ в информационном центре ЦИК РФ в Москве

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликует данные опроса на выходе с избирательных участков по президентским выборам 18 марта в 21.00 мск, сообщает пресс-служба ВЦИОМ.

"Результаты экзитпола будут обнародованы 18 марта в 21.00 по московскому времени (в соответствии с законодательством РФ, запрещающим опубликование подобных опросов до наступления этого времени). С этого момента данные опроса будут доступны на сайте ВЦИОМ и на сайте о выборах-2018", — говорится в сообщении.

В день голосования ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований проведет опрос на выходе с 1,2 тысячи избирательных участков в 68 регионах. На выходе с участка интервьюеры ВЦИОМ будут предлагать проголосовавшим пройти анонимный опрос. На каждом участке будут работать по два интервьюера ВЦИОМ — всего 2,4 тысячи по стране. Респонденту будут заданы вопросы о том, за кого он проголосовал, а также о его поле и возрасте.

Данные, получаемые в результате опроса, будут поступать в специальное блокчейн-хранилище. Это не позволит вносить внешние изменения в данные и снизит эффективность хакерских атак.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.