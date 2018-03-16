За выборами в России будут наблюдать представители Британии из БДИПЧ ОБСЕ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шестнадцать представителей Великобритании будут следить за выборами президента России 18 марта в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

Ранее "Известия" со ссылкой на источник сообщили, что трем независимым наблюдателям из Великобритании, приглашенным Государственной думой на выборы президента России, Лондон запретил приезжать в Москву. Член ЦИК России Василий Лихачев в свою очередь заявил, что ни одного обращения об отказе от наблюдения за выборами от представителей Великобритании, входящих в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ, не поступало.

"Великобритания послала 15 наблюдателей и также одного наблюдателя в составе нашей основной команды. Так что всего их 16 человек", — сказал Раймер.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли власти Великобритании просили кого-то из своих представителей отказаться от наблюдения за выборами в России в свете дипломатического скандала, Раймер заявил, что не знает, какие контакты были у Лондона со своими наблюдателями, и "были ли у них какие-то инструкции".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.