Жириновский рассказал о возможных преемниках на посту лидера ЛДПР

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с блогерами в пятницу рассказал, у кого есть перспективы стать лидером партии в будущем. © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Жириновский в случае победы перенесет инаугурацию на свой день рождения

"Если меня нет, то есть (Михаил) Дегтярев, (Александр) Курдюмов, (Борис) Чернышов, (Алексей) Диденко, (Ярослав) Нилов, (Василий) Власов — у него есть перспективы через 20 лет заменить, потому что он самый современный. У него смартфон в кармане, на любой вопрос он через минуту дает ответ. Я им не пользуюсь", — сказал Жириновский.

Он также рассказал о том, какой уровень квалификации, по его мнению, должен быть у будущего главы ЛДПР.

"Чтобы выступать публично на всю планету, на всю нашу страну, нужно овладеть огромным массивом знаний, которые требуется (осваивать) 30-40 лет. Читать, читать, выступать, выступать. Это сложно", — добавил политик.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.