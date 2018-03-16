Жириновский рассказал о возможных преемниках на посту лидера ЛДПР

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с блогерами в пятницу рассказал, у кого есть перспективы стать лидером партии в будущем.
"Если меня нет, то есть (Михаил) Дегтярев, (Александр) Курдюмов, (Борис) Чернышов, (Алексей) Диденко, (Ярослав) Нилов, (Василий) Власов — у него есть перспективы через 20 лет заменить, потому что он самый современный. У него смартфон в кармане, на любой вопрос он через минуту дает ответ. Я им не пользуюсь", — сказал Жириновский.
Он также рассказал о том, какой уровень квалификации, по его мнению, должен быть у будущего главы ЛДПР.
"Чтобы выступать публично на всю планету, на всю нашу страну, нужно овладеть огромным массивом знаний, которые требуется (осваивать) 30-40 лет. Читать, читать, выступать, выступать. Это сложно", — добавил политик.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.