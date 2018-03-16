В Крым приедет делегация французских наблюдателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. В Крым приедет крупная делегация международных наблюдателей из Франции, которые будут отслеживать ход голосования в день выборов президента РФ, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Мы встречаем эту делегацию сегодня. Они изъявили желание, получили все необходимые аккредитации и будут участвовать во всех процессах, будут посещать города южного берега, город Симферополь, смотреть за тем, как проходят первые выборы в Крыму российского президента", — сказал Константинов журналистам.

Возглавит делегацию французский политик Тьерри Мариани.

По словам Константинова, на данный момент речь идет о приезде порядка 24 человек. "Точные данные пока уточняются", — подчеркнул он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией.

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