ЦИК получил более 5,5 тысячи обращений о возможных нарушениях

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Российский Центризбирком получил более 5,5 тысяч обращений о возможных нарушениях за период избирательной кампании по выборам президента России, сообщила в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова.

Всего в ЦИК поступило более 143 тысяч писем и звонков на горячую линию, но 96 процентов из них – обращения справочного характера, уточнила она.

"Мы сейчас проанализировали, собрали свесь массив, и 5548 звонков и письменных обращений мы рассматриваем как возможные нарушения избирательного процесса. Все это оперативно уже рассмотрели или рассматриваем", — сказала Памфилова на заседании в пятницу.

Выборы президента России пройдут 18 марта.