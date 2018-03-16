Южная Осетия закроет границу с Грузией на время выборов президента

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Южная Осетия закроет границу с Грузией с вечера 17 марта до утра 19 марта в связи с проведением в республике голосования на выборах президента России, сообщила в пятницу пресс-служба КГБ Южной Осетии.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Как ранее заявил посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, ЦИК РФ откроет в Южной Осетии девять избирательных участков, пять из них — в Цхинвале.

"В связи с усилением мер безопасности на период проведения важных общественно-политических мероприятий на территории Республики Южная Осетия, с 21.00 (совпадает с мск) 17 марта 2018 года временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией", — говорится в сообщении на странице КГБ Южной Осетии в Facebook.

Работа пунктов пропуска возобновится в 06.00 19 марта в обычном режиме, добавили в ведомстве.

Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.