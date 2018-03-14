Титов считает технологию блокчейн будущим России

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар – РИА Новости. Технология блокчейн должна стать будущим для России, главное – не отстать в этом направлении, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ и кандидат в президенты России Борис Титов.

"Блокчейн – это будущее. Завтра может быть другое, другие программы… Но … это будущее. Главная наша проблема – не отстать. Приведу пример: сегодня первая страна, которая перешла на политическое голосование с использованием блокчейн-технологий, – это Сьерра-Леоне. И никто не может подделать результаты, это 100% надежное голосование", — сказал Титов на встрече с избирателями в Челябинске.

Он отметил на примере голосования в Сьерра-Леоне, что это не только честное голосование, но и честные кандидаты. Титов пояснил, что каждый кандидат заключает "умный контракт", и если он не выполняет обязательства, то автоматически назначаются новые выборы. Этот блокчейн дает возможность уйти от популизма, пустых обещаний, отметил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.