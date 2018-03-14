Киркоров и команда Amber trip проголосуют в Литве на выборах президента

ВИЛЬНЮС, 14 мар — РИА Новости. Известный исполнитель Филипп Киркоров, команда ювелирной выставки Amber trip из Калининградской области, а также актеры Московского театра имени Вахтангова примут участие в выборах президента РФ в Вильнюсе 18 марта, сообщили в среду РИА Новости в посольстве.

"На избирательный участок в Вильнюсе 18 марта прибудет Филипп Киркоров, который будет находиться в Литве с концертным туром. Планируют принять участие в выборах и делегация крупной международной выставки янтарного искусства из Калининградской области", — сказал РИА Новости в посольстве.

По данным представителей дипломатического ведомства, с гастролями в Литве находятся также актеры театра имени Евгения Вахтангова. "В Литве с гастролями находится труппа театра имени Вахтангова. Народная артистка Максакова, Князев и другие. Об их участии в выборах станет ясно позже", — добавили в посольстве.

Во время президентских выборов РФ в Литве будут открыты пять избирательных участков в пяти городах страны. В выборах президента России могут принять участие граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящихся на территории балтийской республики. По данным посольства России в Литве, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 (09.00 — 21.00 мск) в посольстве РФ в Вильнюсе, Генеральном консульстве РФ в Клайпеде, культурном центре "Драугисте" в городе Висагинас, гостинице Park Inn в Каунасе, школе "Сантарвес" в городе Шяуляй.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. По данным посольства, в Литве проживают около 10-11 тысяч граждан РФ, обладающих правом голоса. В прошлом году в голосовании на выборах в Госдуму РФ в Литве приняли участие 2077 россиян.

На пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.