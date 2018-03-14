В ОП оценили идею Жириновского о замене слов в преамбуле конституции

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Предложения Владимира Жириновского по замене слов в преамбуле Конституции РФ неверны, ее действительно надо менять, но при этом речь нужно вести о единой общероссийской нации, считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев.

Ранее лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Жириновский написал в своем канале в Telegram о том, что государствообразующий народ России – русские, и важным шагом должна стать замена в преамбуле Конституции РФ строки "мы, многонациональный народ Российской Федерации" на строку "мы, русские и другие народы России".

"Думаю, что он (Жириновский — ред.) идет в неправильном направлении. Потому что когда мы выделяем русский народ как национальность, мы таким образом, конечно, вызываем вопросы со стороны других этнических групп и других народов, которые населяют Россию и населяли ее сотни лет. На мой взгляд, так выделять неправильно. Скорей нужно говорить о единой общероссийской нации, единых россиянах, и при этом чтобы представитель каждой этнической группы мог говорить — мы русские татары, мы русские евреи и так далее. Вот это будет более правильно и разумно — и с научной, и с политической точки зрения", — сказал РИА Новости Григорьев.

Он пояснил, что в "классической науке" уже более ста лет принято считать, что государство образует единая нация, и единая общероссийская нация не может равняться национальности "русский". Понятие же "многонациональности", по словам эксперта, было принято в СССР, и с научной точки зрения "это понятие достаточно странное и непонятное".

"То, что в российской Конституции содержится понятие многонационального государства, с точки зрения классической науки также вызывает вопросы. На мой взгляд, мы рано или поздно заменим вот этот вот непонятный советский рудимент… на "единую общероссийскую нацию". Этот термин более корректен и в научном, и в политическом плане", — добавил Григорьев.

При этом собеседник агентства отметил, что ему импонирует американский подход, когда человек может сказать про себя, что он "американский еврей" или "американский мексиканец".

В свою очередь замсекретаря ОП РФ Александр Точенов считает, что текст Конституции менять не стоит.

"У меня мнение одно — Конституцию трогать не надо", — заявил он РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать предложение Жириновского.