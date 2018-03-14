ЦИК аккредитовал на выборы почти полторы тысячи иностранных наблюдателей

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Почти 1,4 тысячи иностранных и международных наблюдателей из 87 стран уже аккредитованы для работы на выборах президента России 18 марта, что выше показателей двух предыдущих федеральных избирательных кампаний, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев.

"На сегодняшний час ЦИК аккредитовал 1392 человека… Все эти международные наблюдатели представляют 87 суверенных государств", — сказал Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Он отметил, что такой результат превосходит показатели двух предшествующих федеральных избирательных кампаний – и выборов президента России 2012 года, и выборов депутатов Госдумы 2016 года, когда в Россию из других стран приехали 774 наблюдателя.

Количество стран, представленных наблюдателями на грядущих выборах, также оказалось больше, чем на прошедших думских, уточнил член ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта.