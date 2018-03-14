Работники зарубежных строек Росатома досрочно проголосовали на выборах

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Работники российской атомной отрасли, занятые на строительстве атомных энергоблоков по проектам Росатома за рубежом, досрочно и со стопроцентной явкой проголосовали на выборах президента России в Турции, Бангладеш и Индии, сообщили РИА Новости в АО "Атомстройэкспорт" (генеральный подрядчик строительства Росатомом АЭС за границей).
"Третьего марта состоялось досрочное голосование в Турции, где будет построена АЭС "Аккую". Голосование прошло в Центре общественной информации АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Явка избирателей составила 73 человека", — сказал представитель "Атомстройэкспорта".
"Одиннадцатого марта прошло голосование в Бангладеш, где Росатом строит АЭС "Руппур", и в Индии, где сооружается АЭС "Куданкулам". В Бангладеш местом проведения голосования была так называемая пионерная строительно-монтажная база на площадке строительства атомной станции. Там явка составила 359 человек. В Индии голосование прошло в Российском культурном центре на площадке строительства АЭС "Куданкулам", — добавил собеседник агентства.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На высший государственный пост в РФ претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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