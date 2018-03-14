Более 300 иностранных политиков станут наблюдателями на выборах-2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Более 300 иностранных политиков и общественных деятелей приняли приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Более 300 авторитетных иностранных политиков и общественных деятелей приняли приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента РФ. Среди них известные депутаты и сенаторы национальных парламентов, в частности (экс-председатель ПАСЕ, член сената Испании) Педро Аграмунт, (депутат парламента Испании) Джорди Шукла, (почетный член парламента Франции, сопредседатель "Франко-российского диалога) Тьерри Мариани и другие", — заявил парламентарий журналистам в среду.
По его словам, помимо этого ожидается приезд депутатов Европарламента, министров, мэров городов, а также индивидуальных наблюдателей.
"Госдума ранее направляла приглашение 318 иностранным наблюдателям из 78 стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Южной Америки. Среди них — 24 депутата Европарламента, 133 сенатора и депутата национальных парламентов, которые одновременно являются и членами международных организаций, в том числе ПАСЕ, восемь мэров и министров, 126 глав информационно-аналитических центров и общественно-политических деятелей, а также 21 экс-парламентарий", — добавил Слуцкий.
Он отметил, что около 15 приглашенных отказались по различным причинам приехать в Россию.
"Мы надеемся на объективные выводы и оценки", — подчеркнул глава комитета.
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