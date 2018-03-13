В ЦИК рассказали, в каком случае отменят итоги выборов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обнаружение незакрытых иностранных счетов у победителя на президентских выборах станет поводом для признания их результатов недействительными, аналогичная ситуация у проигравших на избирательный процесс не влияет, с этим уже будет разбираться налоговая, уже сейчас в этой сфере есть 22 административных нарушения, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Сейчас, после 10 марта, никого мы сами снимать уже не можем, у нас нет никаких оснований, что бы сейчас ни вскрылось. Гипотетически представим… если выяснилось, что у победителя в ряде стран есть какие-то счета незакрытые — это основание выборы отменить, признать недействительными", — заявила Памфилова в интервью радиостанции "Эхо Москвы", комментируя ситуацию с иностранными счетами Павла Грудинина.

При этом если незакрытые иностранные счета обнаружатся у других кандидатов, тех, кто победу не одержал, последствий для избирательного процесса не будет.

"А проигравший вообще никакого значения для итогов выборов, для этого процесса не имеет. С ними будет разбираться (уже поскольку там 22 административных нарушения), налоговая, там штрафы. Это не вопрос избирательной комиссии", — добавила она.

Недавно Центризбирком получил от ФНС информацию об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения 13 счетах в Швейцарии. При этом в ЦИК заявили, что Центральная избирательная комиссия не имеет оснований рассматривать вопрос об отмене его регистрации, поскольку полагается на подписанное кандидатом и поданное при регистрации заявление о том, что зарубежными финансовыми инструментами он не обладает.

Вместе с тем ЦИК обязан проинформировать избирателей о выявленных фактах недостоверности в сведениях, предоставленных кандидатом при выдвижении. Поэтому эти данные будут размещены на информационных плакатах о кандидатах, которые будут на каждом избирательном участке.