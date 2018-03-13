МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова пообещала не торопиться с подведением официальных итогов выборов президента России, которые состоятся 18 марта, пока не будут разрешены все проблемы в случае возникновения нарушений.

"Мы не будем торопиться подводить итоги сразу… Предварительные результаты мы очень быстро получим с учетом наших всех технических новаций. Но если выявим какое-то нарушение, где-то придется, может, отменить (результаты голосования). Пока мы не решим все эти проблемы, мы не будем торопиться подводить окончательные официальные итоги", — заявила Памфилова во вторник в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

Она отметила, что практически сразу после дня голосования Центризбирком ожидает также проверка Счетной палаты по поводу расходования средств, выделенных для проведения выборов.

"Сначала, 20-го уже, придет Счетная палата нас проверять, как мы расходовали эти средства все. И хочу сказать, что очень оптимально", — добавила глава ЦИК.

Постановление о распределении бюджетных средств, выделенных на организацию выборов президента, Центризбирком принял в день официального старта избирательной кампании 18 декабря прошлого года. В целом на проведение кампании заложено около 17,697 миллиарда рублей. Замглавы ЦИК России Николай Булаев пояснял, что бюджет кампании изменился по сравнению с тем, который планировался изначально. Были дополнительно выделены 1,9 миллиарда рублей на финансирование деятельности участковых избиркомов, поскольку срок их работы был продлен до 30 дней.