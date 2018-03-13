Свыше двух млн "двойников" и "мертвых душ" убрали из списков избирателей

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Свыше 2 миллионов "двойников" и "мертвых душ" уже вычищены из списков избирателей, работа по уточнению продолжается, реальное число избирателей в России может составить в итоге 107 миллионов человек, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Мы сейчас чистим очень серьезно, сейчас заканчиваем… Если все вместе – "двойников" и "мертвых душ", по разным другим параметрам, уже более двух миллионов (вычистили)" — сказала Памфилова в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".
На вопрос о том, какова в итоге будет численность избирателей, она отметила: "Я так полагаю, что как раз к дню голосования мы еще существенно почистим, я думаю, что может быть 107 миллионов".
К этим выборам ЦИК основательно взялся за проверку списков избирателей. Численность избирателей на территории России по состоянию на 1 января составила более 108,9 миллиона человек, за пределами страны — свыше 1,87 миллиона граждан. Сообщалось, что Центризбирком совместно с МИД России начал работу над исключением двойного учета граждан, которые постоянно проживают за границей, но по-прежнему зарегистрированы в РФ и значатся здесь в списке избирателей по месту регистрации.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.