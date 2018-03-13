Свыше двух млн "двойников" и "мертвых душ" убрали из списков избирателей

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Свыше 2 миллионов "двойников" и "мертвых душ" уже вычищены из списков избирателей, работа по уточнению продолжается, реальное число избирателей в России может составить в итоге 107 миллионов человек, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Мы сейчас чистим очень серьезно, сейчас заканчиваем… Если все вместе – "двойников" и "мертвых душ", по разным другим параметрам, уже более двух миллионов (вычистили)" — сказала Памфилова в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

На вопрос о том, какова в итоге будет численность избирателей, она отметила: "Я так полагаю, что как раз к дню голосования мы еще существенно почистим, я думаю, что может быть 107 миллионов".

К этим выборам ЦИК основательно взялся за проверку списков избирателей. Численность избирателей на территории России по состоянию на 1 января составила более 108,9 миллиона человек, за пределами страны — свыше 1,87 миллиона граждан. Сообщалось, что Центризбирком совместно с МИД России начал работу над исключением двойного учета граждан, которые постоянно проживают за границей, но по-прежнему зарегистрированы в РФ и значатся здесь в списке избирателей по месту регистрации.