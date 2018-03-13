На выборах президента России досрочно проголосовали более ста тысяч человек

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Досрочно проголосовали на выборах президента РФ к настоящему моменту более 100 тысяч человек, в том числе более 95 тысяч избирателей внутри страны, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Идет достаточно активно процесс досрочного голосования в том числе и в (нашей) стране, на сегодняшний день 95,5 тысячи", — сказал Булаев на заседании ЦИК.

Он также сообщил, что по состоянию на полдень вторника за рубежом досрочно проголосовали все избиратели на четырех участках в Австралии. "И более 21 тысячи избирателей проголосовали досрочно в составе отдельных групп избирателей в 33 странах", — добавил замглавы ЦИК.

Традиционно досрочное голосование в ходе федеральных кампаний организуют в ряде регионов для небольших групп избирателей, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях, уходят в плавание, работают на полярных станциях и потому не смогут прибыть на избирательный участок в день голосования.

Так, с 25 февраля началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах страны, на судах, которые в день голосования 18 марта будут в плавании, на полярных станциях. Досрочно на выборах президента РФ смогут проголосовать и россияне на некоторых зарубежных избирательных участках, за границей досрочное голосование началось 2 марта.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.