Жириновский рассказал, как чиновники в регионах мешают его агитации

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский в ходе дебатов рассказал о том, что чиновники в регионах мешают работать активистам его штаба.

"Красноярский край — нападение на штаб, разбиты окна. Владимирская область – глава администрации поселка звонит и говорит, что власти поселка не желают видеть агитационные мероприятия. Кемерово, Кузбасс — запрещают раздачу литературы, угроза увольнения. Улан-Удэ, Мурманск, Архангельск – отказ в проведении митингов, Нижневартовск — изымают всю литературу из машины у активистов. Это недопустимо – и так по всей стране. Что происходит? На местах самодуры-чиновники это учиняют. Москва, Кремль таких указаний не дает", — сказал Жириновский в ходе дебатов на "России 1".

Позднее в ЛДПР сообщили РИА Новости, что по каждому эпизоду направлены жалобы в ЦИК. "Уже направлены жалобы. По каждому случаю мы сразу же направляем жалобу в ЦИК", — сообщили в пресс-службе партии.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.