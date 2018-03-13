Более миллиона россиян выбрали избирательный участок через портал госуслуг

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018. Архивное фото

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи единого портала госуслуг (ЕПГУ) подали 1,55 миллиона заявлений о выборе избирательного участка на выборах президента РФ по месту нахождения, говорится в сообщении Минкомсвязи.

Как отмечается в сообщении, в феврале и марте 2018 года услуга по выбору участка для голосования вошла в список наиболее популярных сервисов единого портала госуслуг. Воспользоваться услугой могли пользователи ЕПГУ с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет, а также те, кто не подавал заявление ранее. Такое заявление можно было подать только один раз в период проведения выборной кампании.

На сегодня работа сервиса "Выбор избирательного участка на выборах президента Российской Федерации" на портале госуслуг завершена.

"Впервые в истории страны граждане РФ могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах президента РФ на любом удобном избирательном участке", — отмечается в сообщении.

На данный момент на едином портале госуслуг зарегистрировано 68 миллионов пользователей.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").